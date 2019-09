Raimondi a Tiki Taka: "Giampaolo confermato, ma se perde a Genova..."

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a Tiki Taka, dopo la sconfitta del Milan in casa con la Fiorentina Marco Giampaolo è stato confermato, ma in caso di una nuova rovinosa caduta a Genova - con la sosta per la Nazionale a disposizione - non si esclude che lo scenario possa mutare: attenzionato Spalletti, ma non si esclude anche il profilo di Claudio Ranieri. Allegri molto difficile, quasi impossibile. Nei casting anche Rudi Garcia.