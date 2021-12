Raiola: "Pallone d'Oro? Non può essere serio visto che Ibra non l'ha mai vinto..."

"Il Pallone d'Oro? Non posso prenderlo sul serio". A dirlo è stato Mino Raiola, nel corso di una intervista pubblicata su 'Sport 1'. "Secondo me, Lewandowski avrebbe dovuto vincere quest'anno. Anche Zlatan avrebbe dovuto vincere. La qualità non sempre prevale in una democrazia. Emozioni e sentimenti giocano un ruolo nella scelta. Chi mi piace e chi no. A volte penso: lasciamo perdere tutti questi prezzi, ma l'umanità ama questo e adorano anche gli Oscar. So da Erling che vuole davvero ottenere il Pallone d'Oro. Ma gli dico sempre: Erl, cerca di essere il meglio che puoi essere e non per vincere questo trofeo.