Ramazzotti: "Le persone vicine a Leao raccontano che non ha gradito il ruolo non da protagonista assoluto, ma al tempo stesso la situazione nuova lo ha obbligato a maturare"

Nel suo articolo di approfondimento su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Andrea Ramazzotti, firma di calibro della Rosea sul Milan, si è così espresso su Rafael Leao: "Da quando indossa la maglia del Milan, Leao non aveva mai incontrato tante difficoltà come in questa annata. Prima Fonseca e poi Conceiçao ne hanno messo in dubbio la centralità nel progetto. Cosa che non era accaduta con Pioli in panchina. Le persone vicine a Rafa raccontano che non ha gradito questo ruolo non più da protagonista assoluto, ma al tempo stesso la situazione per lui nuova lo ha obbligato a maturare. A mettersi ancora più in gioco, a trovare un modo per superare le difficoltà, per essere decisivo anche entrando dalla panchina (tre reti e tre assist nelle dieci occasioni in cui è stato utilizzato a partita iniziata).

Adesso - si legge sul giornale e sul sito gazzetta.it - il venticinquenne di Almada è sicuramente un giocatore più completo, più forte a livello mentale, più trascinatore per i compagni che, tanto per fare un esempio, imitano la sua esultanza in stile surfista (a Udine l'hanno fatta sia Reijnders sia Fofana). La scelta di Conceiçao, che ha varato venerdì il 3-4-3, gli toglie qualche responsabilità in fase di copertura e lo fa senza dubbio felice in vista di un finale di stagione nel quale punta a migliorare le sue statistiche, ma soprattutto a regalare altre vittorie a compagni e tifosi".