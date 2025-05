Ramazzotti: "Milan, il rischio di trovarsi 'spiazzato' come l'anno scorso c'è. La corsa al nuovo allenatore è in salita"

vedi letture

Terminato il casting per il nuovo direttore sportivo, in casa rossonera se ne riapre subito un altro per la panchina del Milan. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono diversi, ma ovviamente più passa il tempo e più c'è il rischio che i potenziali candidati decidano di andare in altri club o di restare in quelli attuali. La lunga telenovela per arrivare a prendere Igli Tare come nuovo ds ha fatto perdere parecchio tempo al club di via Aldo Rossi che ora potrebbe ritrovarsi nella situazione di dover andare su profili non di primo piano.

"Il rischio di trovarsi 'spiazzato' come lo scorso anno c’è. La corsa al nuovo allenatore per il Milan è in salita perché i principali obiettivi dei dirigenti di via Aldo Rossi, con il passare dei giorni, sono tutti sempre più lontani. E inevitabilmente Furlani, Tare e Moncada stanno valutando la situazione a 360°, tenendosi aperte tutte le strade. Hanno fatto le mosse che potevano, pur sapendo che i tecnici interpellati hanno altre proposte" scrive questa mattina Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport.