Ramazzotti: "Per il Milan, Xhaka può coesistere con Modric"

Xhaka e Modric, Modric e Xhaka. Chissà, forse nella prossima stagione questi saranno i due nomi più citati dai tifosi del Milan. La possibilità di vederli entrambi con il rossonero addosso è alta: per il croato è già tutto fatto, manca solo l'ufficialità che arriverà dopo le visite mediche al termine del Mondiale per Club; per lo svizzero Igli Tare in questi giorni è al lavoro per trovare una quadra con il Bayer Leverkusen che, forte del contratto fino al 2028, vuole provare a fare la voce grossa.

Il pensiero di Andrea Ramazzotti, collega della Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha scritto in merito agli obiettivi di mercato per il centrocampo rossonero: "Per il Milan, Granit Xhaka può coesistere con Luka Modric. Anzi, i due garantiranno quella qualità necessaria per far decollare il gioco rossonero. E la mediana, con Fofana e almeno uno degli altri colpi ai quali il Diavolo mira (Rabiot, Guerra e Jashari), è destinata nei pensieri di via Aldo Rossi a fare la differenza".