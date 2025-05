Ramazzotti: "Sabato notte a San Siro Furlani, Ibra e Moncada hanno parlato della questione allenatore. Da oggi approfondiranno l’argomento con Tare"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo allenatore del Milan: "Sabato notte a San Siro Furlani, Ibrahimovic e Moncada hanno parlato della questione allenatore. Da oggi approfondiranno l’argomento con Tare che sarà per la prima volta nel quartier generale rossonero e sarà ufficializzato come nuovo d.s. La prima mossa, in ordine di tempo, sarà la risoluzione dell’accordo con Conceiçao che ha un contratto fino al 2026, ma anche una clausola per interrompere prima il legame.

Per quel che riguarda la ricerca del nuovo allenatore in questo momento il Milan è obbligato ad aspettare gli eventi. Perché Italiano non ha nascosto la sua volontà di trovare un’intesa con il Bologna per restare sotto le due Torri e, se non ci sarà una rottura con Saputo, il nome del tecnico di Karlsruhe andrà depennato dalla lista. Idem quello di Gasperini che ieri sera ha chiuso il suo campionato con l’Atalanta, alla quale è legato da un contratto fino al 2026. Gasp sta trattando il rinnovo con Percassi e al momento non va considerato… disponibile. E poi c’è Allegri che invece è libero da qualsiasi vincolo: su di lui il Diavolo lavora con decisione, ma la concorrenza è importante perché il Napoli lo ha già contattato per tutelarsi in vista di una separazione con Conte. Il d.s. azzurro Manna vuole sfruttare il rapporto creato alla Juventus, mentre il Milan spera che Max preferisca tornare a lavorare in una piazza dove ha già vinto, che gli permetta di stare vicino a Torino dove vive il figlio. Allegri sarebbe per il club di RedBird una mossa eccezionale: con lui e Tare, i presupposti per una grande ripartenza ci sarebbero".