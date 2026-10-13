Ramos a secco: i dati contro il Sassuolo evidenziano un chiaro problema

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Il momento di Gonçalo Ramos al Milan, oggi non è sicuramente dei più positivi. Dopo la bella parentesi in Nazionale con il Portogallo in Nations League, l'attaccante milanista non è andato a segno contro il Sassuolo nell'ultimo impegno di campionato, evidenziando lacune e problemi di manovra offensiva della squadra di Amorim:

RAMOS A SECCO: I DATI CONTRO IL SASSUOLO INQUIETANO

L'attaccante portoghese è in difficoltà, e la partita del Mapei ne è purtroppo la prova vivente. In 90 minuti più recupero contro il Sassuolo, Gonçalo Ramos ha avuto realmente solo due occasioni nel giro di un minuto, entrambe a fine primo tempo. La prima è tiro di mancino respinto da Muric dopo un'ottima azione personale sulla destra, quasi come fosse un esterno offensivo, la seconda è il colpo di testa ravvicinatorespinto ancora dall'estremo portiere neroverde. Nella seconda occasione l'ex Psg poteva fare oggettivamente meglio. Così, in 90 minuti infatti ha toccato solamente 34 palloni, fatto 14 passaggi ai compagni e tentato 4 dribbling, senza però completarne nessuno. Numeri preoccupanti, un po' impietosi che testimoniano la grossa difficoltà offesnsiva del Milan di Amorim. La squadra sembra anche gestire bene il possesso, ma senza fondamentalmente mandare mai in porta il proprio attaccante.