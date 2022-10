Ranieri: "Spero di vedere altre donne arbitrare in A"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Ferreri Caputi è stata protagonista di un debutto positivo, mi auguro che la figura dell'arbitro donna venga sdoganata e si faccia in modo che altre donne possano dirigere in Serie A. Auspico che tutti, dai calciatori agli allenatori, siano più educati e sportivi verso gli arbitri". Così Claudio Ranieri, intervenuto a Radio Anch'io lo sport su RadioRai, a proposito dell'esordio in A di una donna arbitro. "In Inghilterra ci sono differenze nel modo di arbitrare, perché lo sviluppo del gioco è più veloce, dunque l'arbitro è portato a far correre e fischia i falli veri, non le spintarelle - aggiunge il tecnico romano - alla fine i giocatori si abituano a quest'andazzo". "Come si può risolvere la crisi dell'Inter? Quando arrivai io al posto di Gasperini, che sua volta aveva preso il posto di Mourinho, la situazione era diversa - spiega Ranieri -: non saprei come risolvere questa crisi. Non è per Inzaghi, o per Allegri, nel caso della Juventus: da presidente manderei via l'allenatore se mi accorgessi che la squadra non lo segue più. La Juve? All'inizio ho scommesso su Allegri che non sarebbe andato male, adesso vedremo come andrà contro il Milan". (ANSA).