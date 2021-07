Ranieri sull'Italia: "Mancini ha grandi meriti per questa vittoria"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria nella passata stagione, ha commentato il successo dell’Italia a Euro2020 sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ranieri ha detto: “Mancini ha meriti enormi. Ha creato lui questo spirito, questa visione. C’è tutto lui in questo successi e nella gestione perfetta del match. Ottimi i cambi. È stato perfetto. Mancini ha fatto capire all’Europa e al mondo che non siamo catenaccio. Noi siamo molto di più. Siamo anche tattici, ma non solo quello. L’Inghilterra aveva due bus parcheggiati di fronte al portiere. Dopo 53 anni, dal 2-0 sulla Jugoslavia all’Olimpico con i gol di Riva e Anastasi che mi fa piacere ricordare, questa impresa a Wembley. C’è da essere orgogliosi del nostro calcio e del nostro paese. Ha incredibili capacità di riscatto. È stato un torneo vivo, aperto, che ci ha riportato alle atmosfere di un tempo. Ci sono stati alcuni stadi ancora vuoti, ma altri hanno registrato il ritorno verso la normalità. Un primo passo, il mondo ha bisogno di ritrovare la vita”.