Ranking Uefa dopo la terza giornata di Champions: l'Italia aggancia la Germania al sesto posto

Messa in archivio la 3^ giornata nel maxi-girone di Champions League, è tempo di tracciare un primo parziale bilancio del ranking UEFA stagionale, quello che assegnerà la piazza europea extra alle prime due classificate, come avvenuto lo scorso anno alla nostra Serie A che ha guadagnato una quinta squadra in Champions League.

Ancora al sesto posto l'Italia, che però questa sera aggancia la Germania a quota 6.750, con adesso anche la Repubblica Ceca nel mirino. Ancora piuttosto lontane le primatiste Inghilterra e Portogallo.

RANKING UEFA STAGIONALE

1. Inghilterra 7.857

2. Portogallo 7.400

3. Francia 7.071

4. Repubblica Ceca 6.900

5. Germania 6.750

6. Italia 6.750

7. Spagna 6.000

8. Svezia 5.500

9. Norvegia 5.375

10. Belgio 5.200

La classifica aggiornata di Champions League

1. Aston Villa 9 (d.r. +6)

2. Liverpool 9 (d.r. +5)

3. Manchester City 7 (d.r. +9)

4. Monaco 7 (d.r. +5)

5. Brest 7 (d.r. +5)

6. Leverkusen 7 (d.r. +5)

7. Inter 7 (d.r. +5)

8. Sporting 7 (d.r. +4)

9. Arsenal 7 (d.r. +3)

10. Barcellona 6 (d.r. +7)

11. Dortmund 6 (d.r. +6)

12. Real Madrid 6 (d.r. +4)

13. Benfica 6 (d.r. +3)

14. Juventus 6 (d.r. +2)

15. Lille 6 (d.r. +1)

16. Feyenoord 6 (d.r. -1)

17. Atalanta 5 (d.r. +3)

18. Stoccarda 4 (d.r. -1)

19. PSG 4 (d.r. -1)

20. Celtic 4 (d.r. -2)

21. Sparta Praga 4 (d.r. -2)

22. Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)

23. Bayern Monaco 3 (d.r. +3)

24. Girona 3 (d.r. 0)

25. Milan 3 (d.r. -1)

26. Club Brugge 3 (d.r. -4)

27. Atletico Madrid 3 (d.r. -5)

28. PSV 2 (d.r. -2)

29. Bologna 1 (d.r. -4)

30. Shakhtar 1 (d.r. -4)

31. RB Lipsia 0 (d.r. -3)

32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)

33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34. Salisburgo 0 (d.r. -9)

35. Young Boys 0 (d.r. -9)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)

Il programma di martedì 22 ottobre:

Milan-Brugge 3-1

Monaco-Stella Rossa 5-1

Arsenal-Shakhtar 1-0

Aston Villa-Bologna 2-0

Girona-Slovan Bratislava 2-0

Juventus-Stoccarda 0-1

Paris Saint-Germain-PSV 1-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 4-2

Sturm Graz-Sporting 0-2

Il programma di mercoledì 23 ottobre:

Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Bayer Leverkusen 1-1

Atletico-Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

Lipsia-Liverpool 0-1

Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2

Young Boys-Inter 0-1