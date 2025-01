Ranking UEFA per il 5° posto in Champions: l'Italia stacca la Spagna

vedi letture

Si aggiorna al termine delle partite di Europa League e della tre giorni europea anche il Ranking stagionale UEFA, quello che assegna un posto extra in Champions League alle prime due classificate e del quale la Serie A ha beneficiato già per questa stagione. Considerato il rendimento che sta avendo la formazione di Sergio Conceiçao, poter sfruttare un tale vantaggio per rientrare nell'Europa che conta anche l'anno prossimo nonostante tutte le ifficoltà riscontrare non potrebbe che essere un bene,

Importantissimo ai fini della classifica il successo di ieri della Lazio, che battendo 3-1 la Real Sociedad segna una distanza importante tra il secondo posto dell'Italia e il terzo della Spagna, adesso non più ad un'incollatura. Perde terreno il Portogallo, sopravanzato e scalzato pure dal Belgio, dietro ai lusitani si posizionano Francia e Germania.

RANKING STAGIONALE UEFA 2024/2025

1. Inghilterra 17.072 (posto extra in Champions)

2. Italia 15.187 (posto extra in Champions)

3. Spagna 13.928

4. Belgio 12.750

5. Portogallo 12.450

6. Germania 11.984

7. Francia 11.214

8. Svezia 9.875

9. Olanda 9.500

10. Repubblica Ceca 9.350