Rashford al Milan? Compagnoni: "L'operazione mi lascia perplesso"

Negli studi di Sky Sport si è commentato l'eventuale arrivo di Marcus Rashford al Milan. L'attaccante inglese è in uscita dal Manchester United in cui non ha più spazio da tempo, nemmeno con il nuovo tecnico portoghese Ruben Amorim. Il Diavolo ha incontrato l'agente, il fratello, e aspetta una sua risposta con la speranza di non soccombere di fronte alla concorrenza che è rappresentata soprattutto dal Barcellona. Ha parlato così il telecronista Maurizio Compagnoni.

Le parole di Compagnoni: "Se mi chiedi se è bravo Rashford, ti rispondo che è fortissimo anche se il rendimento delle ultime stagioni non lo ha mostrato. Operazione che dal punto di vista tattico mi lascia perplesso, dovrebbe fare il ruolo che ha fatto solo a inizio carriera: lui è uno alla Leao, predilige fare l’attaccante esterno. Il Milan prenderebbe un grande giocatore ma se ha un solo slot per un inglese, sistemerei le cose dietro prendendo Walker".