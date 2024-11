Rastelli: "Leao ha fatto una gran prestazione dopo essere stato a lungo discusso. Spero sia la scintilla"

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Rastelli, esperto allenatore con cui abbiamo analizzato il campionato e la Champions: "Credo e spero che il ko del Napoli non lasci tracce sui partenopei. L'Atalanta era l'avversario peggior che si potesse incontrare, essendo quella tra l'altro la terza gara in una settimana. E quando affronti le squadre di Gasp devi essere al cento per cento. Il Napoli ha pagato lo sforzo contro una squadra che a livello fisico ti... mangia, ti viene a pressare in tutte le zone del campo. E dopo il gol l'Atalanta non ha permesso al Napoli di rientrare. Per quanto riguarda lo scudetto dico Inter e Napoli che ha comunque dei valori con un Conte che fa la differenza. E' in ogni caso un campionato molto equilibrato, con le competizioni europee che portano via energie. I partenopei, va detto, non hanno le coppe e possono preparare le gare al meglio".

Il Milan nel frattempo ha compiuto un'impresa battendo il Real...

"Per battere il Real devi fare una prestazione impeccabile. Le motivazioni contano tanto, tutti hanno dato il meglio di loro stessi ed è arrivata una vittoria meritata. Mi auguro che il Milan prenda ora la giusta carica anche per il campionato. Leao ha fatto una gran prestazione dopo essere stato a lungo discusso. Spero trovi la scintilla per tornare ad essere il Leao dell'anno dello scudetto, ne ha tutte le qualità. Purtroppo la sua discontinuità è la sua pecca maggiore".