Ravelli: "Se sarà davvero Tare, a lui spetterà il compito di riparare gli altri due errori che stanno alla base di questa stagione bislacca"

Arianna Ravelli, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo nel nuovo direttore sportivo del Milan: "Se sarà davvero Tare, a lui spetterà il compito di riparare gli altri due errori che stanno alla base di questa stagione bislacca: la scelta dell’allenatore e quella del centravanti titolare. Nel momento di costruire la squadra a tavolino il Milan li ha sbagliati entrambi, se è vero che tra dicembre e gennaio ha esonerato Paulo Fonseca e dirottato Alvaro Morata in Turchia. Il problema è che, se sarebbe forse ingiusto sostenere che sono state messe pezze peggiori del buco, di sicuro le correzioni non si sono rivelate del tutto convincenti. Con ordine: Sergio Conceiçao, che pur ha vinto la Supercoppa e può portare a casa ancora la Coppa Italia battendo l’Inter, ha preso una squadra all’8° posto dal collega portoghese e adesso, come detto, è nono. La scossa non c’è stata. E nell’epoca dei bilanci sostenibili, un posto in Champions vale più dei due eventuali trofei".

NUOVO DS MILAN: TARE IN POLE

Nella corsa a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan al momento in pole c'è Igli Tare, ex ds della Lazio attualmente senza squadra che potrebbe quindi fin da subito iniziare a lavorare per il club rossonero. Lo riferisce il Corriere della Sera che aggiunge che nelle prossime ore è in programma un incontro tra l'albanese e Giorgio Furlani, ad del Diavolo che sta portando avanti in prima persona il casting per trovare il nuovo ds.

Oltre a Tare, restano in corsa anche altri profili, che sono però legati ad altri club: un nome che resta cado è quello di Tony D'Amico, ds dell'Atalanta che dovrebbe prima liberarsi dal contratto con i bergamaschi (non è semplice). In via Aldo Rossi piace molto anche Giovanni Sartori, il quale però sembra intenzionato a restare al Bologna.