Ravezzani: “Basta idolatrare Leao. Il Milan ha giocatori più forti di lui”

In merito alla questione più discussa degli ultimi anni all'interno del Milan, Rafa Leao, si è espresso il direttore Fabio Ravezzani che dichiara da tempo di non considerare Leao un fuoriclasse bensì un buon giocatore che però ha nella discontinuità il suo difetto peggiore, cosa che non lo fa sbocciare definitivamente. Queste le sue parole:

"Hanno trovato la scusa del dolore all'anca perchè sennò doveva dire che lo aveva sostituito perchè non aveva giocato bene. Non è vero che l'unico fuoriclasse che ha il Milan è Leao, il Milan ha giocatori più forti di Leao, uno è Modric, l'altro è Pulisic, secondo me Rabiot nel suo ruolo è più forte di Leao e Maignan nel suo ruolo è più forte di Leao, perchè stiamo parlando di un calciatore che fa fatica a diventare titolare nel Portogallo, quindi non è l'unico fuoriclasse. Leao è un ottimo giocatore che va a correnti alternate, lo conosciamo da 4 anni, è stato così e resterà così con tutti gli allenatori che ha avuto, perchè noi lo abbiamo visto in diversi contesti, con Pioli, Fonseca, Conceicao, in nazionale con due allenatori diversi. È uno che tu metti li e sai che se gli piglia lo schiribizzo fa un'azione straordinaria, se ha la partita giusta può trascinarti alla vittoria, ma se non ha lo schiribizzo, e succede molto spesso, è quasi un corpo morto. Allora dico benvenga Leao nel Milan ma sbagliate a idolatrarlo. Il Milan in questo inizio di stagione ha fatto i punti senza Leao perchè aveva in campo un grande Modric, un grande Pulisic che segna quanto Leao e c'è sempre, un grande Rabiot, eppure sembra che questi qui siano i vice Leao quando in realtà è l'opposto".