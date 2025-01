Ravezzani commenta: "Theo e Leao discontinui come prima"

Oggi per il Milan è il tempo di farsi un esame di coscienza, come suggerito anche dallo stesso Sergio Conceicao ieri al termine della bruttissima gara giocata dai rossoneri contro la Juventus. Oggi è il tempo di cercare di capire cosa è andato storto e di incassare le critiche.

Il direttore di TeleLombardia, il collega Fabio Ravezzani, ieri ha commentato a caldo sul suo profilo X la prestazione rossonera, scrivendo: "Il fatto incontrovertibile è che il Milan di Conceicao ha fatto 4 punti su 9. Non è certo colpa del tecnico arrivato da poco, ma adesso tocca a lui far cambiare passo alla squadra. Tatticamente ne ha abbassato il baricentro. A livello singoli Theo e Leao discontinui come prima".