Ravezzani: “Cosa se ne fa Allegri di Leao? Questo Milan non è da scudetto”

Nel video post partita di Juventus - Milan, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, ha espresso così le sue opinioni su Leao e Gimenez e ha detto cosa manca al Milan per essere una squadra da scudetto.

"Adesso cosa se ne fa Allegri di Leao? Se fa il falso 9 come ha provato a fare al posto di Gimenez che ha altre caratteristiche, sembra non poter dare il meglio. Giocare a sinistra vorrebbe dire sbilanciare una squadra che è stata costruita con equilibri perfetti dall'allenatore. Il tema è sempre quello: o Leao impara a soffrire, impara ad esempio ad entrare in campo e non provare un pallonetto abbastanza improbabile ma invece andare avanti dato che aveva una prateria libera, e gioca come vuole Allegri, con quella rabbia, determinazione che poi è quella dei grandi giocatori, Modric n'è stato un esempio in queste partite, oppure rischia di perdere il posto e il Milan rischia di perdere un grande protagonista potenziale che potrebbe, se fosse diverso, portare al Milan quel quid in più per puntare addirittura allo scudetto".

Sulla possibilità di vincere lo scudetto: "Il Milan non è una squadra da scudetto, dobbiamo dirlo, è una squadra che può centrare forse anche agevolmente il quarto posto, ma per essere una squadra da scudetto deve avere un grandissimo centravanti di qualità, oltre a quella di Pulisic.

Su Gimenez: "Gimenez è un ottimo attaccante, sta convincendo di partita in partita di essere capace non solo di essere pericoloso ma anche di essere uno che si sbatte lì davanti, correndo, raddoppiando, andando a fare pressing su tutti i difensori avversarsi, quello che Allegri vorrebbe da Leao ma che Leao non vuole capire".