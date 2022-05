MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato l'episodio che ha visto protagonista Rafael Leao e Ikone in Milan-Fiorentina. Queste le sue parole e il suo commento sul contrasto in area di rigore: Rivisto adesso l'episodio. Era davvero enorme il fallo da rigore su Leao in Milan-Fiorentina"