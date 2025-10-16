Ravezzani: "Il tema vero del Milan a questo punto e più l'attacco"

Si avvicina, di giorno in giorno, il ritorno del Milan in campo. Domenica sera, alle 20.45 allo stadio San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri, che rischia qualche defezioni di troppo, ospiteranno la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli, alla vigilia della sua festa di compleanno numero sessanta. Una partita in cui il Diavolo dovrà dimostrare che il primo mese e mezzo di stagione non è stato frutto del caso. A commentare la situazione milanista Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, intervenuto su TMW Radio durante Maracanà.

Le parole di Fabio Ravezzani sul Milan: "Sicuramente il Milan è più forte di come lo avevamo immaginato a Luglio, perché Modric sta giocando da Modric e Rabiot era un colpo che nessuno si aspettava. Quando hai un centrocampo con due fuoriclasse giochi meglio e hai un contributo importante anche in fase difensiva. Il tema vero del Milan a questo punto e più l'attacco. Poi dovranno sperare che le principali avversarie possano patire il doppio impegno e e che qualcuno faccia veramente la differenza, come si spera Leao; altrimenti penso che la squadra sia pensata per arrivare in alto ma non per lottare per lo scudetto"