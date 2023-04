Ravezzani: "Massa mediocre, ci sta che non veda i rigori. Ma Di Bello non li segnala deliberatamente: non basta dire che è scarso"

MilanNews.it

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su Twitter sull'arbitraggio di Bologna-Milan: "C’è una cosa che non tollero negli errori arbitrali ed è il mancato intervento Var. Ieri col Milan, per esempio, ci sta che Massa non veda due rigori (è un mediocre) ma non ho giustificazioni Di Bello che vede i 2 falli e deliberatamente non li segnala. Non basta dire che è scarso".