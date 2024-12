Ravezzani su Cardinale: "Ha dimenticato che nello sport puoi crescere solo se vinci, non ci sono alternative"

Intervenuto così sul proprio account "X" Il direttore di QSVS Fabio Ravezzani ha voluto commentare il lavoro di Gerry Cardinale:

"Cardinale disse che voleva trasformare il Milan in una media company. Mi sono chiesto cosa intendesse. Se il piano era comunicare valori e storytelling attraverso più media per guadagnare di più, ha dimenticato che nello sport puoi farlo solo se vinci. Non ci sono alternative".