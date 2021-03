Razzismo: Figc aderisce a XVII settimana d'azione dell'Unar

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - La FIGC aderisce alla XVII Settimana d'Azione contro il Razzismo dell'UNAR-Keep Racism Out (21-27 marzo), promossa dall'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza favorendo la cultura dell'inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze. Da sempre al fianco dell'UNAR, la federcalcio sostiene l'iniziativa attraverso due testimonial d'eccezione, i calciatori della Nazionale Marco Verratti e Leonardo Spinazzola. La campagna è stata avviata da circa un anno dall'UNAR in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, che ha realizzato un video antirazzismo con la partecipazione dei giocatori di tutti i club. (ANSA).