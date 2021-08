Real Madrid, arriva Camavinga: in passato era stato seguito anche dal Milan

Il Real Madrid piazza il colpo Eduardo Camavinga. Come riportato da RMC Sport, nella giornata di oggi il giocatore firmerà il suo contratto con i Blancos. Il centrocampista francese è pronto a lasciare il Rennes per una cifra che si aggira sui 30 milioni di euro più bonus. Camavinga, classe 2002, arriverà dunque alla corte di Carlo Ancelotti. In passato era stato seguito anche dal Milan, che poi però ha preferito prendere Sandro Tonali come giovane prospetto per il centrocampo.