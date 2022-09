Real Madrid, Asensio piace a tanti: Juventus e Milan sono interessate

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come riportato da Tuttosport, anche la Juventus è interessata a Marco Asensio. Il quotidiano torinese scrive che il futuro in bianconero dell’attuale giocatore del Real Madrid sarà legato alle situazioni che riguardano Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Già cercato dal Milan nei mesi scorsi, Asensio piace anche al Barcellona. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid e potrebbe essere uno dei colpi a zero del prossimo mercato estivo in caso di mancato rinnovo con i Blancos.