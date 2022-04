Real Madrid, Bale valuta la pista MLS: il DC United è interessato

MilanNews.it

Gareth Bale sta vivendo le sue ultime settimane da giocatore del Real Madrid. Il contratto del gallese con i Blancos scadrà al termine della stagione e l'addio è scontato. Non è ancora deciso quale sia la prossima destinazione. Stando a quanto riportato dal Washington Post, oltre al ritorno in Inghilterra, esiste anche la suggestione Stati Uniti. Nelle ultime ore il DC United, club che milita in MLS, sarebbe disposto a valutare la trattativa con gli agenti del giocatore.