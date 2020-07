Real Madrid, James Rodríguez lascerà il club a fine campionato

James Rodriguez lascerà certamente il Real Madridnella prossima finestra di calciomercato. Ne è sicuro il quotidiano spagnolo 'AS', che fa il punto sul futuro del trequartista colombiano e spiega che è ormai ai margini del progetto di Zinedine Zidane. Probabile che il suo futuro sarà in Premier League: in pole c'è il Manchester United, ma l'ex numero 10 del Monaco piace molto anche a Everton e Wolverhampton (ed in passato era stato accostato anche al Milan).