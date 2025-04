Real Madrid, Mendy ancora ko: 17 infortuni in 6 stagioni

vedi letture

Ferland Mendy aveva alle spalle solo un paio di allenamenti con il Real Madrid dopo essere tornato dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box 45 giorni. La scelta obbligata di Carlo Ancelotti di schierarlo titolare, in assenza di Camavinga ko, è stata una sentenza che ha provocato un guaio fisico ancor più grave del precedente e nuovamente il tecnico delle merengues dovrà fare a meno di lui, stavolta per il resto della stagione (Mondiale per Club incluso).

"Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Ferland Mendy dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una rottura del tendine prossimale del retto femorale nel quadricipite destro. In attesa di evoluzione", ha riferito il club madrileno tramite il bollettino ufficiale diramato sul portale ufficiale e sui social. Purtroppo per Ancelotti, però, con Mendy non è una novità.

Infatti, è un problema che si ripete ogni anno: il terzino francese accumula in media oltre 100 giorni di assenza per stagione da quando è arrivato al Real Madrid nell’estate del 2019. Lo stato fisico è da sempre il suo più grande tallone d’Achille e le assenze sono state una costante in casa Blanca. Ancor più grave visto che nel tempo è diventato uno dei titolarissimi, fondamentale nello schema difensivo del Real Madrid, prima con Zidane e poi con Ancelotti. Ma gli infortuni hanno pesato parecchio sull'economia del suo rendimento in squadra: in totale 17 infortuni in sei stagioni con la maglia dei blancos. Fatica a giocare più di 30 partite a stagione con questo ruolino di marcia.