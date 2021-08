Real Madrid-Milan, circa 30mila spettatori al Wörthersee Stadion di Klagenfurt

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Real Madrid-Milan, amichevole prestigiosa in programma questo pomeriggio alle 18:30 in Austria. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport ma anche direttamente allo stadio. Al Wörthersee Stadion non ci sono limitazioni di sorta per i tifosi, e molti supporter italiani sono arrivati in Austria per tornare a seguire il Milan dagli spalti. Sono previste circa 30mila persone nel bello stadio di Klagenfurt.