Real Madrid-Milan, Theo capitano al Bernabeu come il suo idolo Maldini

Theo Hernandez, questa sera, indosserà la fascia di capitano del Milan in quello che non è uno stadio qualunque visto il suo passato da giocatore del Madrid. Ma per lui ci sarà anche un significato ulteriore: sarà capitano in un Real Madrid-Milan 21 anni dopo il suo idolo Paolo Maldini, che il 12 marzo 2003 entrò per primo in campo nel match poi vinto dalle merengues per 3-1, anche se per il Milan era una gara ininfluente visto che era già aritmeticamente primo nel secondo girone di Champions League.

In epoca recente, dal 1989 ad oggi, oltre a Maldini, hanno indossato la fascia di capitano al Bernabeu i seguenti mostri sacri del club: Franco Baresi (Real Madrid-Milan 1-1, Coppa dei Campioni 1989), Massimo Ambrosini (Real Madrid-Milan 2-3, Champions League 2009-10) e Gennaro Gattuso (Real Madrid-Milan 2-0, Champions League 2010-11).