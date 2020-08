Real Madrid, Sport lancia l'allarme: "Finanze meno floride di quanto si pensi"

"Le finanze del Real Madrid non sono così floride come sembra" scrive oggi Sport, lanciando l'allarme nella casa blanca. Il quotidiano catalano evidenzia come i due maggiori sponsor, Fly Emirates e Adidas, avrebbero comunicato al club che allo stato attuale delle cose non sono in grado di rispettare totalmente gli accordi firmati. Nel caso della compagnia aerea parliamo di un importo complessivo di 40 milioni di euro mentre nel caso dell'azienda tedesca di abbigliamento sportivo l'accordo globale è di un miliardo e cento milioni spalmato in dieci anni. A ciò vanno aggiunti i mancati introiti da botteghino, situazione che porta il Real a dover rivedere i conti anche in sede di calciomercato.