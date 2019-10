Rebus Suso, La Gazzetta dello Sport: "Ancora intoccabile o no?"

Fin qui, Suso ha giocato sempre. E giocherà anche domani, contro il Lecce. Ma lo spagnolo, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere più intoccabile. Come tutti, anche l’ex Liverpool è sotto osservazione, anche per questioni economiche. La situazione finanziaria del Milan, infatti, non consente di pensare a un ritocco di ingaggio. Pioli lo ha definito un giocatore di qualità, che è stato e potrà essere ancora determinante, ma se il suo rendimento continuerà a essere insufficiente è possibile che venga messo di nuovo sul mercato, magari già a gennaio.