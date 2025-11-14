RedBird ritira l'offerta da 500 milioni di sterline per il Telegraph

vedi letture

La società di private equity statunitense RedBird Capital Partners ha ritirato la sua offerta da 500 milioni di sterline per il controllo del Telegraph, si legge in vari articoli pubblicati dalla stampa inglese. Un portavoce di RedBird ha dichiarato: "RedBird ha ritirato oggi la sua offerta per il Telegraph Media Group. Restiamo pienamente fiduciosi che il Telegraph e il suo team di livello mondiale abbiano un futuro brillante davanti a sé e lavoreremo duramente per contribuire a garantire una soluzione che sia nel migliore interesse dei dipendenti e dei lettori”.

La decisione, si legge, arriva mentre RedBird e il suo partner IMI, una società di media di proprietà degli Emirati Arabi Uniti, si preparano ad affrontare le indagini delle autorità di regolamentazione sui loro piani per il Telegraph.

Lisa Nandy, segretaria alla Cultura, stava valutando se deferire il loro consorzio, che comprende anche il proprietario del Daily Mail Lord Rothermere e l'industriale miliardario Sir Leonard Blavatnik, all'Ofcom e all'Autorità per la concorrenza e i mercati. L'offerta da 500 milioni di sterline era stata criticata per il ruolo di IMI, che si preparava ad acquisire una partecipazione passiva del 15%.

Un precedente tentativo di acquisizione del Telegraph da parte di RedBird e IMI era stato bloccato nella primavera del 2024 a seguito di una protesta trasversale dei partiti riguardo alla libertà di stampa.

I due soggetti erano tornati con un'offerta riformulata, ma si prevedeva comunque che avrebbero dovuto affrontare indagini sul suo impatto sugli interessi pubblici in materia di libertà di espressione e accuratezza delle notizie, nonché un esame approfondito da parte di un nuovo regime incaricato di valutare la minaccia dell'influenza di Stati stranieri su un quotidiano.