Regole sorteggi Champions League: come funzionano e chi si può pescare

vedi letture

Il nuovo format comporta alcune modifiche ai sorteggi che si svolgeranno al Grimaldi Forum di Montecarlo oggi, 29 agosto: tutti i dettagli.

A partire dalla stagione 2024/25, 36 club parteciperanno alla nuova fase campionato (ex fase a gironi) della UEFA Champions League, che dà ad altre quattro squadre la possibilità di partecipare alla competizione europea per club più importante. Con il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, anziché due partite contro tre squadre come in precedenza. Il nuovo format offrirà ai tifosi partite più competitive ed equilibrate a tutti i livelli durante tutta la fase di campionato.

Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente del club all'inizio della stagione (l'unica eccezione è la detentrice della UEFA Champions League , che è sempre prima in fascia 1). Ogni squadra verrà quindi sorteggiata contro due avversarie per fascia, di cui una in casa e una in trasferta. Lo stesso vale per la UEFA Europa League , mentre in UEFA Conference League ciascuna squadra affronterà solo sei avversarie (una per ognuna delle sei fasce).

Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversarie del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due club dello stesso paese.

Come funzionerà il sorteggio?

Il nuovo format richiede un sorteggio di nuova concezione. Infatti, se i vecchi criteri per il sorteggio della fase a gironi venissero applicati alla nuova fase campionato, servirebbero quasi 1000 palline e almeno 36 urne, per un sorteggio insopportabilmente lungo.

Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Il sorteggio inizierà dalla prima fascia, assegnando otto avversarie a tutte le nove squadre (una dopo l'altra), e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non conosceranno le otto avversarie. Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento (ad esempio, divieto di scontro tra squadre dello stesso paese e massimo due avversarie dello stesso paese), garantendo allo stesso tempo che il sorteggio possa completarsi per tutte le squadre senza che si verifichi una situazione di stallo.

Anche se al termine del sorteggio le squadre conosceranno tutte le avversarie, il calendario con le date e gli orari d'inizio verrà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League che si giocano nelle stesse città.

Il software utilizzato per il sorteggio è fornito da AE Live. Dalla sua nomina a settembre 2023 come partner per tutti i sorteggi UEFA, l'azienda ha sviluppato e testato il software integrando vari meccanismi di controllo interni ed esterni per verificare i risultati.

L'intero sviluppo del sorteggio è stato esaminatore da un revisore esterno, Ernst & Young, con particolare riguardo alla casualità e al rispetto delle regole di estrazione. Ernst & Young si occuperà inoltre della revisione e del controllo delle operazioni di sorteggio manuali e digitali sul posto.

LE FASCE

Fascia 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

Fascia 2

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Brugge

Shakhtar

Milan

Fascia 3

Feyenoord

Sporting CP

PSV Eindhoven

Dinamo Zagarbia

Salisburgo

Lille

Young Boys

Stella Rossa

Celtic

Fascia 4

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stoccarda

Sturm Graz

Brest