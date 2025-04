Reijnders come Kessie? La curiosa statistica accomuna i due centrocampisti

Dopo il grande derby contro l’Inter, il Milan vince anche in campionato e lo fa battendo per 2-0 il Venezia grazie alle reti di Pulisic e del Bebote Santi Gimenez, tornato al gol dopo due mesi di digiuno. I rossoneri di Conceiçao non giocano una gara spettacolare, ma riescono a gestire bene il vantaggio maturato nel primo tempo, soffrendo un po’ nella ripresa prima della rete definitiva di Gimenez nel recupero di gara.

Reijnders come Kessiè

Prima di Tijjani Reijnders, l’ultimo centrocampista centrale rossonero ad avere preso parte a più di 14 gol (14 per l’olandese, ovvero 10 reti e quattro assist nel torneo in corso) in un singolo campionato di Serie A era stato Franck Kessie nel 2020/21 (17).

IL TABELLINO

VENEZIA-MILAN 0-2

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne (19'st Marcandalli), Idzes, Candé; Zerbin, Busio (19'st Kike Pérez), Nicolussi Caviglia, Conde (22'st Oristanio), Haps (35'st Zampano); Fila (19'st Gytkjær), Yeboah. A disp.: Grandi, Joronen, Stanković; Carboni, Šverko; Bjarkason, Doumbia, Duncan; Ladisa, Marić. All.: Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez (25'st Walker), Fofana (42'st Terracciano), Reijnders, Hernández; Pulisic (42'st João Félix), Abraham (19'st Gimenez), Leão (25'st Loftus-Cheek). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Thiaw; Bondo, Musah; Chukwueze, Jović, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Gol: 5' Pulisic (M), 51'st Gimenez (M).

Ammonito: 10'st Candé (V).