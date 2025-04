Reijnders contro l'Inter, l'olandese già decisivo con gol e assist: le statistiche

In vista della gara contro l'Inter, Reijnders resta uno dei migliori di questo Milan per quanto concerne il lato gol e assist messi a segno. Lo dicono i numeri, positivi ance nei derby giocati contro i nerazzurri in questa stagione. Nella prima vittoria in campionato, era il 22 settembre, il centrocampista olandese fu protagonista di un assist al bacio per la rete di Gabbia nel finale (il Milan vinse 2-1 grazie anche al gol di Pulisic).

Nel penultimo derby invece, quello giocato in Serie A e pareggiato per 1-1, sempre Reijnders protagonista con il suo primo gol nella stracittadina milanese.

Oro di questo Milan, Reijnders importantissimo per Conceiçao

Tijjani Reijnders, 10 reti, è diventato il secondo calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo della competizione dopo van Basten (cinque volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93). In particolare, tra i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei che hanno segnato la totalità delle proprie reti su azione, solo Jamal Musiala (12/12) ne conta di più del rossonero in questa stagione (10/10, come Hamed Traorè).