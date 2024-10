Reijnders convocato dall'Olanda per gli impegni di novembre

L'Olanda ha già diramato la lista dei convocati del CT Ronald Koeman per i prossimi impegni di metà novembre in Nations League. Tra i chiamati dall'allenatore orange non può mancare Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan, del resto, è divenuto uno dei perni e titolari fissi della Nazionale dei Paesi Bassi nell'ultimo anno e il rendimento positivo in rossonero non fa altro che confermarlo ai vertici.

Di seguito la lista completa per le partite contro Ungheria e Bosnia:

PORTIERI

Flekken, Olij, Verbruggen

DIFENSORI

Akè, van Dijk, Dumfries, Geertruida, Hato, van Hecke, De Ligt, Maatsen, van de Ven, De Vrij

CENTROCAMPISTI

Frimpong, Gravenberch, Reijnders, Taylor, Til, Timber, Wieffer

ATTACCANTI

Brobbey, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Weghorst, Zirkzee