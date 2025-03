Reijnders dal primo minuto nel big match tra Olanda e Spagna

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Questa sera è il turno dei quarti di andata di UEFA Nations League con diversi milanisti coinvolti. Una dei due big match della serata, oltre a Italia-Germania, è la sfida tra Olanda e Spagna. Nella formazione degli Orange figura titolare dal primo minuto anche il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders, nella linea mediana composta insieme a De Jong.

Le formazioni ufficiali:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Geertruida, van Hecke, Van Dijk, Hato; De Jong, Reijnders; Frimpong, Gakpo, Kluivert; Depay. A disp.: Olij, Flekken, Simons, Koopmeiners, Brobbey, De Ligt, Taylor, Lang, Malen, Wieffer, Baas. All. Koeman

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsì, Cucurella; Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi; Yamal, Morata, Nico Williams. A disp.: Raya, Remiro, Grimaldo, Merino, Perez, Olmo, Samu, Mingueza, Huijsen, Garcia, Alex Baena, Oyarzabal. All. de la Fuente