Reijnders dopo il super gol al Monza: "Buongiorno"

vedi letture

Tijjani Reijnders è tornato a giocare in grande stile. L'olandese, così come Maignan e Theo, è stato tra gli ultimi a tornare a disposizione di Fonseca, tanto che i tre si sono fatti trovare direttamente a Milanello senza partire per gli Stati Uniti. Ieri l'ex AZ Alkmaar ha giocato nel secondo tempo i suoi primi minuti in questo precampionato ed è apparso in grande spolvero. La sua prestazione è stata suggellata da un super gol, quello del 3-1, che ha lasciato a bocca aperta tutti quanti.

Poco prima dell'ora di gioco, su una punizione da circa 25 metri, Theo ha toccato per Reijnders che ha fatto partire una fucilata in grado di piegare letteralmente le mani di Pizzignacco e infilarsi in rete. Un ritorno in grande stile salutato questa mattina dal consueto post social su X, in cui Tijjani ha scritto semplicemente "Buongiorno", con l'emoji della linguaccia.