Reijnders gol e record personale: eguagliato il primato che durava dai tempi dell'AZ

E' il giorno dopo della sofferta ma importante vittoria del Milan a Verona. Tre punti che hanno ridato al gruppo di Fonseca quel poco di morale in un percorso in Serie A, finora al di sotto delle aspettative.

I NUMERI DELLA PARTITA

Con la rete odierna contro l’Hellas Verona, Tijjani Reijnders (quattro in 15 presenze finora in questa Serie A) ha eguagliato il proprio record di marcature stagionali registrato nei maggiori 10 tornei internazionali (quattro anche nel 2021/22 ma in 33 gare con l’AZ)

.