Reijnders: "Leao è super. Tutti conoscono quanto è forte"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders ha rilasciato queste parole sul suo rapporto con Rafael Leao, che gli ha regalato l'assist per la rete segnata due giorni fa all'Inter nel derby di Coppa Italia vinto 3-0 dal Diavolo: "Abbiamo un grande feeling in campo e anche io lo cerco sempre con lanci lunghi. Leao è super. Tutti conoscono quanto è forte ed è bello averlo come compagno".

In attesa della finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna, il Milan sarà impegnato in altre partite di campionato. La prima è domenica alle 12.30 a Venezia: "Bellissima città. Ci sono stato come turista e mi sono divertito, ma stavolta ci torno… per lavoro. Dovremo stare attenti al Venezia, evitare di pensare alla vittoria ottenuta con l’Inter. Prima della finale di Coppa Italia ci sono altre partite e per prepararci bene al 14 maggio dovremo dare il meglio in ogni incontro di campionato".