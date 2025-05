Reijnders mette nel mirino il record di Kessiè al Milan: la statistica

Il Milan archivia un campionato fallimentare contro il Monza, sabato a San Siro, senza avere seduto in panchina Sergio Conceiçao, perché squalificato. Il tecnico portoghese sarà dunque assente in quella che probabilmente è l'ultima partita alla guida della squadra rossonera. Non ci sarà neppure Santiago Gimenez, anche lui squalificato per l'espulsione rimediata all'Olimpico contro la Roma. Sono possibili rotazioni tra i rossoneri che non hanno più obiettivi da raggiungere, come del resto gli avversari.

NUMERI E DATI OPTA

il Monza è una delle due squadre (insieme all’Empoli) contro cui Tijjani Reijnders conta più di un gol in Serie A (due a entrambe); con 10 reti e quattro assist, l’olandese potrebbe diventare il primo centrocampista centrale del Milan a registrare almeno 15 partecipazioni attive in un campionato da Franck Kessie nel 2020/21 (17).