La Roma potrebbe offrire al Milan una contropartita tecnica per far restare in giallorosso Saelmaekers

Tra le tante questioni che Igli Tare dovrà risolvere c'è anche quella relativa al futuro di Alexis Saelmaekers. Il belga nel corso di questa stagione è passato dall'essere un imprescindibile della Roma ad un'alternativa di lusso, ma nonostante questo Ghisolfi ed ambiente sono contenti dell'impatto che l'ex Milan ha avuto ed è per questo che lo vorrebbero trattenere anche nella prossima stagione.

Nonostante questo, comunque, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la Roma non avrebbe ancora trovato l'accordo con Saelemaekers per poi andare a trattare con il Milan, con il quale non sarebbe stata fissata alcuna cifra per il riscatto. A fronte di questo è tutte nelle mani, e nelle casse, del club giallorosso, che a quanto pare potrebbe pensare di offrire al Milan una contropartita tecnica (che non sarà Abraham) per far abbassare il costo del cartellino del 56 belga.