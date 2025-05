Moretto: "Non mi risulta che ad oggi il Milan consideri Cherki un obiettivo accessibile, anche perché i costi non saranno irrisori”

Nei giorni scorsi, dalla Francia, si è parlato di un interessamento del Milan per Cherki, forte esterno del Lione. Il giocatore rimane in uscita ma, riporta Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, non sembra essere in orbita Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“È stato accostato con insistenza Cherki, talento del Lione, al Milan. Soprattutto secondo indiscrezioni francesi. Quello che vi voglio dire è che ad oggi, personalmente, non mi risulta con tutto il rispetto per le altre fonti. Non mi risulta che il Milan sia effettivamente in corsa per Cherki. È vero che lascerà il Lione, è vero che è pronto per una nuova esperienza. Secondo le mie fonti è molto più probabile che Cherki vada in un campionato che non sia la Serie A piuttosto che finisca a giocare in Italia. Non mi risulta che ad oggi il Milan consideri Cherki un obiettivo accessibile, anche perché i costi, tra cartellino e commissioni, non saranno irrisori”.