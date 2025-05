L'Atalanta guarda a Cherki del Lione. Sul francese c'è anche il Milan

Un addio a fine stagione? Forse sì, forse no. A un anno dalla vittoria dell'Europa League, l'Atalanta ha iniziato già a pensare alla squadra del futuro: è chiaro che la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League permetterà ai nerazzurri di pianificare già la prossima stagione, a partire da chi lascerà o meno Bergamo a giugno.

Addio a giugno?

Ademola Lookman ad oggi resta l'indiziato numero uno. Pezzo pregiato del mercato atalantino, l'attaccante nigeriano - grande protagonista nella notte di Dublino con una storica tripletta - potrebbe separarsi dai nerazzurri già nella prossima sessione di mercato. Le proposte non mancheranno, la Dea ha già fatto il prezzo, per meno di 60 milioni il giocatore non verrà ceduto. La Juventus attende, ma quei 65 milioni già impegnati rischiano di complicare qualsiasi trattativa. Non è da escludere nemmeno un nuovo assalto dal Paris Saint-Germain, i parigini infatti avevano già corteggiato l'ex Lipsia e Leicester nella scorsa estate.

Obiettivo Cherki

E il mercato in entrata dipenderà anche dalla permanenza di Gian Piero Gasperini. La società nei giorni scorsi ha offerto un rinnovo all'allenatore fino al 2027 (l'attuale accordo scadrà nel 2026), il Gasp vorrebbe un ulteriore anno di contratto (2028). In attesa della risposta, la società ha messo nel mirino Rayan Cherki. Il talento franco-algerino - che piace anche al Milan -, al termine dell'ultima partita di campionato contro l'Angers, ha annunciato che non indosserà più la maglia del Lione: il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe abbassare le pretese della società transalpina, in più l'Atalanta potrebbe sfruttare l'opzione Champions. Manca ancora una partita al termine del campionato, ma gli orobici hanno iniziato già le grandi manovre in vista della prossima stagione.