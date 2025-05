Il Milan rinnova Bartesaghi e Torriani. Per cederli in prestito nella prossima stagione

Il Milan blinda il futuro, anche se il Milan Futuro non sa ancora in quale categoria giocherà nella prossima stagione. Perché se è vero che è arrivata la retrocessione, ci può ancora essere una speranza fra i possibili fallimenti in C e una Serie B per cui si profila una battaglia legale dopo la probabile penalizzazione che il Brescia andrà ad affrontare.

Così l'idea è stata quella di prolungare i contratti di Bartesaghi e Torriani. Ben sapendo che probabilmente potranno essere ceduti in prestito: perché è evidente che in D pochissimi dovrebbero rimanere, visto che è un'esperienza meno formativa rispetto a uno scalino sopra.

Questo il comunicato ufficiale. "AC Milan è lieto di comunicare che il difensore Davide Bartesaghi ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Davide, nato nel 2005, è cresciuto nel Milan dall'età di 8 anni e ha esordito in Serie A il 23 settembre 2023 nella partita casalinga contro l'Hellas Verona. Nel corso di questa stagione è stato impiegato sia con Milan Futuro che con la Prima Squadra [...] Contestualmente AC Milan è lieto di comunicare che il portiere Lorenzo Torriani ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Lorenzo, nato nel 2005, è tesserato del Milan da luglio 2013 e ha giocato in tutte le categorie del Settore Giovanile e con Milan Futuro".