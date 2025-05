Moretto su Reijnders-City: "Per il Milan non ci sono calciatori incedibili. Senza coppe è quasi costretto a cedere un pezzo pregiato"

È un argomento che di certo non fa piacere ai tifosi rossoneri, ma la potenziale cessione di Tijjani Reijnders è un tema più che mai reale ed attuale. Ne parla Matteo Moretto, giornalista di Relevo, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

“Tijjani Reijnders è un obiettivo prioritario per il City per rinforzare la rosa, è il primo nome nella shortlist dei giocatori che il City vorrebbe prima che iniziasse il Mondiale per Club. Oggi si parla tanto del fatto che Reijnders sia ad un passo dal City ma ad oggi non ci risulta un’offerta scritta ufficiale del Manchester City per il giocatore. Non direi che le parti, ad oggi, sono in chiusura: mancano ancora step importanti da fare. È vero che il City sta parlando con il Milan, ci sono dialoghi in corso tra le parti. Si sta parlando della possibile cifra del trasferimento: mi dicono di 70-75 milioni di euro bonus inclusi. Bisognerà capire ancora effettivamente la struttura dell’operazione. Il City sta studiando come presentare questa offerta ufficiale al Milan, sta studiando le prossime mosse da fare per arrivare a Reijnders. Ci sono però ancora dei piccoli step da portare avanti. Secondo le nostre informazioni nei prossimi giorni, già al termine del campionato il City comincerà a fare sul serio per Reijnders.

Mi aspetto che per la prossima settimana il City si presenti con una proposta ufficiale, scritta, al Milan. Ovviamente Reijnders è in attesa di capire che cifra il City offrirà al Milan: per il Milan non ci sono calciatori incedibili. Senza coppe è quasi costretto a cedere un pezzo pregiato della propria rosa. Ed il calciatore che oggi ha più richieste è Tijjani Reijnders. Diciamo che il calciatore stesso non è indifferente alle voci e all’interessamento del City. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma ad oggi non voglio parlare di un Reijnders ad un passo dal City. Ma sicuramente mi aspetto che il City acceleri nel corso dei prossimi giorni: una situazione da monitorare, uno degli obiettivi principali di Guardiola per rafforzare la propria rosa”.