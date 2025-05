Il Bayern Monaco è in cerca di un esterno per l'anno prossimo: si valuta anche Leao

Dopo la vittoria in Bundesliga il Bayern Monaco ha cominciato a programmare la prossima estate di calciomercato con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa di Vincent Company, così da renderla ancora più forte e competitiva in vista della campagna in Champions League. Priorità assoluta del Club bavarese è quella di regalare al tecnico belga un'ala sinistra di livello mondiale così da sostituire numericamente in rosa Thomas Muller.

Sul taccuino del direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ci sarebbe non solo il nome del 22 del Brighton Kaoru Mitoma, ma anche del numero 10 del Milan Rafael Leao. Tra Jorge Mendes ed il dirigente bavarese ci sarebbe infatti un buon rapporto, e stando ai colleghi di Sky Sport DE i due avrebbero anche cominciato a parlare della possibilità di portare il portoghese in Germania.

Al momento, però, Mitoma sembrerebbe l'obiettivo numero uno del Bayern Monaco, ma anche l'opzione Leao non è da escludere a piori.