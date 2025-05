Leao punto fermo con Tare: ma se arriva l'offerta del Barcellona...

Rafael Leao, al pari dei suoi compagni considerati top player del Milan, è un giocatore su cui ci saranno diversi punti interrogativi nel corso di questa estate che si preannuncia lunghissima. Il numero 10 rossonero, rispetto a molti compagni, francesi su tutti, ha dalla sua parte il contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2028. Una sufficiente garanzia per la sua permanenza, almeno secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. Non è detto che però il portoghese rimanga al 100%.

In un'estate come quella che sta per cominciare, nulla sembra essere certo. Oggi la rosea sottolinea come Igli Tare, a cui da sempre piacciono i giocatori capaci di magie come Leao, parlerà senza dubbio con il talento rossonero e cercherà di responsabilizzarlo per far sì che possa essere uomo chiave anche nella prossima stagione. Eppure, scrive sempre la Gazzetta, in presenza di un'offerta irrinunciabile da parte del Barcellona, che da tempo segue il giocatore, da via Aldo Rossi sarebbe disposti quantomeno a sedersi al tavolo delle trattative.