Telenovela Jashari, all. Brugge: "Lo aspettiamo lunedì agli allenamenti. Situazione complessa"

La trattativa per Ardon Jashari al Milan sta assumendo i contorni della telenovela. Il centrocampista svizzero non è stato convocato dal tecnico Nciky Hayen per la sfida di Supercoppa belga, in programma oggi pomeriggio contro l'Union Saint-Gilloise. Notizia che ha ovviamente fatto scalpore e alimentato le speranze dei tifosi rossoneri, spettatori interessati di questo lunghissimo braccio di ferro fra il giocatore e il suo club d'appartenenza.

Hayen aspetta Jashari lunedì agli allenamenti

A pochi minuti dal fischio d'inizio della prima partita ufficiale della stagione 2025/26 del calcio belga, proprio Nicky Hayen ha risposto alle inevitabili domande di mercato poste dai colleghi di DAZN: "La situazione è molto chiara. Dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì" ha dichiarato il tecnico dei Blauw en Zwart, proseguendo poi: "Ma nel calcio le cose possono essere molto difficili e questa è una situazione davvero complessa. Ma ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. In ogni caso vedremo come andrà a finire".

Fase di stallo nella trattativa

Ricordiamo che siamo in una fase di stallo della trattativa, dove il Brugge ritiene che il prezzo giusto del cartellino del giocatore sia di 40 milioni di euro, mentre il Milan ritiene l'offerta di 32.5 più 5.5 di bonus congrua e pertanto non è intenzionato a rilanciare. Attore protagonista di questa vicenda il giocatore, che sta spingendo forte affinché si trovi un punto d'incontro e ha già manifestato l'intenzione di trasferirsi solo al Milan.