Pubill, l'Almeria fissa il prezzo. E l'entourage fa filtrare: "Emozionato dalla possibilità di andare al Milan"

Marc Pubill può diventare un nuovo giocatore del Milan. Come riportato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il terzino destro si è sottoposto nella giornata di venerdì a visite mediche, in una clinica privata di Barcellona, previa autorizzazione dell'Almeria, club che detiene il suo cartellino. I rossoneri vogliono vederci chiaro, soprattutto memori di quanto successo 12 mesi fa al giocatore, che si era recato ad agosto alla clinica La Madonnina per le visite propedeutiche alla firma con l'Atalanta, affare poi clamorosamente saltato.

Via per non meno di 20 milioni

La Voz de Almeria ha dato ulteriori aggiornamenti riguardanti l'eventuale trasferimento del giocatore in rossonero. Una fonte interna al club andaluso ha infatti fatto sapere alla redazione del quotidiano che il giocatore non andrà via per meno di 20 milioni di euro. Sempre secondo la stessa testata, che ha interpellato un membro del suo entourage, Pubill sarebbe "molto tranquillo" in attesa che ci siano passi in avanti nella trattativa, oltre che "super emozionato" alla possibilità di firmare per il Milan, per il quale il calciatore ha già detto "sì".

Chi è Marc Pubill

Giovane, di prospettiva, dal costo ancora accessibile. Tutte caratteristiche che fanno al caso del Milan, che ha virato su di lui a fronte delle richieste dello Strasburgo su Guela Doué. Nato a Tarrassa, vicino Barcellona, il 20 giugno 2003, Pubill è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio spagnolo nonché campione olimpico con la sua selezione agli ultimi giochi di Parigi. Dopo i primi passi in Catalogna fra Espanyol e Manresa, si è trasferito a 17 anni a Valencia, al Levante, esordendo con la squadra B a dicembre dello stesso anno e salendo in prima squadra già un anno dopo, esordendo niente meno che nel derby contro il Valencia e per giunta da titolare, rimanendo in campo tutti e 90 i minuti. Dalla stagione seguente, in Segunda Division, è diventato titolare mentre nell'estate del 2023 è approdato all'Almeria per 5 milioni di euro. Contestualmente è arrivata tutta la trafila con la selezione spagnola: Under 19, Under 21, Olimpica. Ha giocato gli ultimi Europei di categoria, segnando alla Slovacchia alla gara d'esordio e sfidando l'Italia. Nella pagella redatta da Tuttomercatoweb il giudizio è stato il seguente: "Un discreto treno sulla destra, arrivando in più di un'occasione al cross per le punte".

Le caratteristiche

Destro di piede e destro di fascia, fisicamente ben strutturato (192 cm per 86 kg) che potrebbe sembrare più un difensore centrale che un terzino. Ironia del destino, Pubill era stato scartato dalle giovanili dell'Espanyol per un fisico allora troppo gracile. Bravo in fase di spinta, ha buona corsa e buoni fondamentali. Può fare tutta la fascia e non è un caso che l'Atalanta abbia pensato ad acquistarlo, considerando l'importanza che ricoprono i laterali nel gioco degli orobici. Se però vi aspettate un altro Theo Hernandez, lasciate per il momento stare. Guardando i numeri sono solo 4 le reti segnate in 84 partite.